شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص فى انفجار شرقى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
وقال ناشطون سوريون، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن سيارة مفخخة انفجرت فى شارع الصناعة أمام أحد مقرات مسلحى ما يسمى "الجيش الوطنى" المدعوم من تركيا وسط مدينة تل أبيض الواقعة شرقى البلاد.
وأشار الناشطون، إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار، ونقلت جميع الجرحى إلى المستشفيات القريبة من الحدود التركية.
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