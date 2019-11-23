شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يقرر استجواب وزير الصناعة والمعادن خلال جلسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن البرلمان العراقى يقرر استجواب وزير الصناعة والمعادن خلال جلسة اليوم.

وكان البرلمان العراقى أقر تشكيل لجنة لمناقشة بعض التعيدلات الدستورية، بسبب الاحتجاجات الواسعة التى تشهدها البلاد، وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

واندلعت الاحتجاجات فى أول أكتوبر بعد قرابة عامين من الاستقرار النسبى فى العراق، وقتل خلالها أكثر من 250 شخصا، وعلى الرغم من الثروة النفطية التى يتمتع بها العراق، يعيش كثيرون فى فقر ولا يحصلون على ما يكفيهم من المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.

وتجمع آلاف المحتجين المناهضين للحكومة العراقية فى وسط العاصمة بغداد، أمس الإثنين، متحدين مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدى إنهاء الاحتجاجات التى يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقى مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.