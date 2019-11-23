البحرين: دول الخليج لم ولن تطالب بتغيير النظام الإيراني

المنامة/ الخليج 365

قالت البحرين، السبت، إن "دول مجلس التعاون الخليجي لم ولن تطلب تغيير النظام الإيراني"، متهمة طهران باستمرار تدخلها في شؤون دول عربية.

جاء ذلك في كلمة لوزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، باللغة الإنجليزية، في ثانِ أيام مؤتمر حوار المنامة، وفق مقتطفات أوردتها خارجية بلاده عبر حسابها الموثق بـ"توتير".

وأكد آل خليفة، أن "إيران لا تزال تتدخل في العراق ولبنان وسوريا واليمن وتحاول بسط همينتها"، وعادة ما تنفي طهران تلك التهم.

وقال: "إننا في مجلس التعاون الخليجي كدول مسؤولة لم نقم يوما بالمطالبة بتغيير النظام في إيران ولن نفعل ذلك ولم نتدخل يوما في شؤونها الداخلية ولن نفعل".

ويضم مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، وعادة ما انتقدت الدول الثلاث الأوائل طهران بضراوة، قبل أن تقول الأخيرة إن علاقتها بأبو ظبي بدأت تتحسن.

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وأضاف وزير خارجية البحرين: "ندعو أن يكون لإيران اهتماما أكبر بدول الجوار والسعي إلى إحلال السلام فلا تستطيع حل مشكلها مع الإسرة الدولية بتجاهل دول الجوار".

يأتي حديث البحرين، بالتزامن مع ما تشهده إيران، منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري من احتجاجات على رفع أسعار الوقود.

فيما تتهم طهران "أطرافا خارجية" لم تسمها، بالسعي لإخلال النظام العام، وتقول إن المظاهرات "يتم إدارتها من خارج البلاد".

وانطلق مؤتمر "حوار المنامة"، في نسخته الـ15 الجمعة، في البحرين، لبحث قضايا بينها الاستقرار في الشرق الأوسط، وأمن الملاحة والتحالفات الجديدة وتدخلات إيران، بمشاركة مسؤولين في عدة دول، ويستمر 3 أيام.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

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