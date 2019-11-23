استكمال الدورية التركية الروسية العاشرة شرق الفرات

أنقرة/ الخليج 365

سيرت القوات التركية والروسية الدورية البرية المشتركة العاشرة، شرق نهر الفرات بسوريا

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان السبت، استكمال الدورية البرية العاشرة بين رأس العين والقامشلي.

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وشارك في الدورية 4 مركبات برية من كل جانب، بالإضافة إلى طائرات مسيرة.

وجرت الدورية على مسار بعمق 9 كم، وامتداد 38 كم.



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