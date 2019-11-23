استكمال الدورية التركية الروسية العاشرة شرق الفرات

أنقرة/ الخليج 365
سيرت القوات التركية والروسية الدورية البرية المشتركة العاشرة، شرق نهر الفرات بسوريا
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان السبت، استكمال الدورية البرية العاشرة بين رأس العين والقامشلي.
وشارك في الدورية 4 مركبات برية من كل جانب، بالإضافة إلى طائرات مسيرة.
وجرت الدورية على مسار بعمق 9 كم، وامتداد 38 كم.
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