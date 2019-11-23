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استكمال الدورية التركية الروسية العاشرة شرق الفرات

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أنقرة/ الخليج 365

سيرت القوات التركية والروسية الدورية البرية المشتركة العاشرة، شرق نهر الفرات بسوريا

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان السبت، استكمال الدورية البرية العاشرة بين رأس العين والقامشلي.

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وشارك في الدورية 4 مركبات برية من كل جانب، بالإضافة إلى طائرات مسيرة.

وجرت الدورية على مسار بعمق 9 كم، وامتداد 38 كم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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