مقتل 3 وإصابة 20 في هجوم لـ "ي ب ك" الإرهاربي بتل أبيض

أنقرة/ الخليج 365

قتل 3 مدنيين وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بسيارة مفخخة استهدف المدنيين في منطقة تل أبيض السورية، وفق معلومات أولية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة على تويتر، السبت، إن التنظيم الإرهابي يواصل هجماته التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

وأضافت " اليوم أيضا، هاجم الإرهابيون قتلة الأطفال، المدنيين الذين على رأس عملهم في المنطقة الصناعية بتل أبيض عبر سيارة مفخخة".

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفق حصيلة أولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.