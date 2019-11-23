دراسة: الدماغ الكبير لا يعني بالضرورة ذكاء حادا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

خلصت دراسة دولية نسقتها جامعة فيينا إلى أن ذكاء الإنسان مرتبط ببنية الدماغ أكثر منه بحجمه.



وجاء في نتائج الدراسة أن العلماء "بالغوا" حتى الآن في تقييم الرابط المفترض بين حجم الدماغ والقدرات الذهنية للكائن البشري، على ما أوضح ياكوب بيتشنيغ الباحث في العلوم الإدراكية في جامعة فيينا لوكالة الأنباء النمساوية "ايه. بي. ايه".

وبيّنت الدراسة أن العامل الحاسم في الذكاء هو "تنظيم قشرة الدماغ والدماغ الوسيط والمخيخ (مؤخر المخ)، فضلا عن التواصل الجيد بين المادة البيضاء والمادة الرمادية (السنجابية) وهي أمور أهم بكثير من حجم الدماغ بحد ذاته".

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وقد حلل بيتشينغ وفريقه 88 دراسة حول الموضوع شملت أكثر من 8000 حالة. ونشرت نتائج دراستهم في مجلة "نوروساينس اند بايوبيهيفيوريال ريفيوز".

ولاحظت الدراسة أيضا أن الرجال لا يتمتعون بقدرات ذهنية أكبر من النساء، مع أن دماغهم عادة أكبر بقليل منهن.

وحقق مشاركون في الدراسة يتمتعون بدماغ أكبر من الحجم الطبيعي نتائج دون المعدل في فحوصات الذكاء، على ما قال بيتشنيغ.

وأضاف أن أهمية ترتيب الدماغ تظهر أيضا لدى بعض الحيوانات صاحبة دماغ كبير إلا أنها لا تُعتبر من الحيوانات الذكية، مثل حوت العنبر ودماغه البالغ وزنه تسعة كيلوغرامات.