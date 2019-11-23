تعرف على الوقت الأنسب للتمارين الذهنية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

أكدت الجمعية الألمانية للياقة ‫الذهنية أن الصباح يُعدّ أنسب وقت لممارسة تمارين اللياقة الذهنية مثل الكلمات المتقاطعة ولعبة "السودوكو"، إذ تعمل التمارين على تنشيط ‫المخ على مدار اليوم.



‫ورأت الجمعيّة أنّه ليس من الضروري ممارسة التمارين لمدة طويلة، إذ ‫يكفي ممارستها من خمس إلى عشر دقائق.

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‫ومن يرغب في ممارسة التمارين مرة ثانية خلال اليوم، فمن الأفضل القيام ‫بذلك في بداية فترة ما بعد الظهيرة.

وتنصح الجمعية بشكلٍ عام بممارسة تمارين اللياقة الذهنية يومياً بمعدل ‫مرة واحدة على الأقل.