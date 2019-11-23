تعرف على الوقت الأنسب للتمارين الذهنية!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
أكدت الجمعية الألمانية للياقة الذهنية أن الصباح يُعدّ أنسب وقت لممارسة تمارين اللياقة الذهنية مثل الكلمات المتقاطعة ولعبة "السودوكو"، إذ تعمل التمارين على تنشيط المخ على مدار اليوم.
ورأت الجمعيّة أنّه ليس من الضروري ممارسة التمارين لمدة طويلة، إذ يكفي ممارستها من خمس إلى عشر دقائق.
ومن يرغب في ممارسة التمارين مرة ثانية خلال اليوم، فمن الأفضل القيام بذلك في بداية فترة ما بعد الظهيرة.
وتنصح الجمعية بشكلٍ عام بممارسة تمارين اللياقة الذهنية يومياً بمعدل مرة واحدة على الأقل.
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