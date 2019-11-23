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الصين تطلق قمرين صناعيين للملاحة عبر الأقمار الصناعية إلى الفضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الصين تطلق قمرين صناعيين للملاحة عبر الأقمار الصناعية إلى الفضاء

متابعات_الخليج 365

أطلقت الصين، اليوم السبت، قمرين صناعيين ضمن نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

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وقالت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء "تم اطلاق القمرين من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-3 بي"، حيث دخل القمران مداريهما المخططين ليكونا العضوين 50 و51 في عائلة أقمار نظام "بيدو".

 

وأضافت الشركة في بيان لها"تم تطوير القمرين الصناعيين والصاروخ الحامل من جانب أكاديمية إبداع الأقمار الصناعية الصغيرة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، والأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة لها".

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