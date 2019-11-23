بولتون يسترد حسابه على «تويتر» بعد سيطرة البيت الأبيض عليه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد موقع تويتر، الجمعة، إلى جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق للأمن القومي، السيطرة على حسابه الشخصي بعدما سيطر عليه البيت الأبيض، منذ فصله من منصبه في أيلول/ سبتمبر أو كما جاء في تغريدات بولتون «منذ استقالته».

وفي أول تغريدات له منذ سبتمبر/ أيلول، قال بولتون لمتابعيه الذين يتجاوز عددهم 790 ألفاً «حررنا حساب تويتر الآن، بعدما تم تقييده سابقاً بشكل جائر عقب استقالتي كمستشار للأمن القومي».

وكتب بولتون «منذ استقالتي من منصبي بصفتي مستشاراً للأمن القومي، رفض البيت الأبيض أن يسمح لي مجدّداً بالوصول إلى حسابي الشخصي على تويتر، خوفًا ممّا يُمكن أن أقوله؟».

ولم ينشر بولتون أي تغريدة على حسابه على تويتر منذ العاشر من أيلول/سبتمبر يوم إعلان ترامب إقالته من منصبه.

ونفى البيت الأبيض هذه الاتّهامات، وقالت المتحدّثة باسمه ستيفاني غريشام على قناة «فوكس نيوز بيزنس» مساء الجمعة «أحيانًا، وسأجعل والدي مثالًا على ذلك، لا يدرك شخص في عمر متقدّم أنّ كلّ ما عليه فعله هو الاتّصال بتويتر وإعادة ضبط كلمة المرور في حال تمّ نسيانها».

ومنذ إقالته، تحدث بولتون (71 عاماً) مراراً عن اعتراضه على استراتيجية الرئيس الأمريكي حيال كوريا الشمالية.

وكانت الخلافات معروفة من قبل حول هذه المسألة وغيرها وتحدث عنها ترامب عندما انفصل عن العديد من مستشاريه.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن الدبلوماسي عودته على تويتر، في رسالة بدت غامضة. وكتب «سعيد بالعودة إلى تويتر بعد أكثر من شهرين»، وأضاف «لمعرفة خفايا القصة ابقوا على اتصال»، وتابع بولتون «شكرًا لتويتر لالتزامه مبادئه ولمنحي مجدّدًا قدرة التحكّم بحسابي».

وتردد اسم بولتون مراراً وتكراراً خلال تحقيق التقصير الجاري ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال شهود إنه كان على دراية، وعارض قناة الضغوط الخلفية على أوكرانيا، وذلك في قلب التحقيق.

وأشار محاموه إلى أنه قد يكون لديه معلومات إضافية لأعضاء الكونجرس.

وتحدث بولتون بشكل علني منذ أن رحل من البيت الأبيض واعتاد على الظهور بشكل منتظم عبر البرامج الإخبارية، ما أثار جدلا عما إذا كان في حاجة إلى الحساب من أجل التحدث.

وتم فتح حساب بولتون عام 2010، قبل فترة طويلة من انضمامه لإدارة ترامب، ولم يتضح على وجه التحديد الأمر وراء إغلاق الحساب.