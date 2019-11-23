ملابس «باتمان» و«روبن» للبيع في مزاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض في 17 كانون الأول/ديسمبر، أزياء لشخصية «باتمان» وشريكه «روبن» في المسلسل التلفزيوني الشهير في ستينات القرن الماضي، للبيع في مزاد في لوس أنجلوس.

وتشمل الأزياء التي ستعرض مجموعة واسعة من تذكارات هذه المرحلة عائدة لأعمال مثل «ستار تريك» و«هابي دايز»، ويتوقع أن تصل الملابس التي ارتداها هذان البطلان الخارقان في 120 حلقة بثت بين 1966 و1968، إلى سعر يتراوح بين 150 و200 ألف دولار.

وقالت دار المزادات «بروفايلز إن هيستوري» المتخصصة التي تنظم عملية البيع إن الأمر يتعلق بالبزات الكاملة الوحيدة التي استخدمها آدم ويست وبورت وارد لتجسيد شخصتي باتمان وروبن.

وستعرض للبيع كذلك قطع أخرى من هذا المسلسل الشهير مثل تمثال نصفي متحرك لشكسبير يخفي زراً يسمح بفتح الهاتف الأحمر في سيارة باتمان.

ويشتمل المزاد على مجموعة جون أزاريان التي تعتبر الأهم في العالم منها بزتان ارتادهما وليام شاتنر وليونارد نيموي لتأدية شخصيتي جيمس كيرك ودكتور سبوك في مسلسل «ستار تريك». ويقدر سعرهما بين 40 و60 ألف دولار.

وعلى صعيد آخر يتوقع أن تباع سترة جلدية سوداء ارتادها «فونزي» (هنري وينكلر) في مسلسل «هابي دايز» بسعر لا يقل عن 25 ألف دولار.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، باعت دار المزادات نفسها خوذة اعتمرها دارث فايدر في «ستار وورز: ذي إمباير سترايكس باك» بسعر 1,125 مليون دولار.