أربعة رواد في الفن والتصميم في لجنة تحكيم «سكة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن لجنة تحكيم الدورة العاشرة من مهرجان سكة الفني 2020؛ الحدث الفني الذي ينظم من 19 إلى 29 مارس/آذار المقبل، ضمن فعاليات موسم دبي الفني في نسخته السابعة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة الهيئة.

وتتكون اللجنة من 4 شخصيات بارزة من رواد الثقافة والفنون والتصميم، هم المصمم غسان سلامة، والفنانة شيخة المزروع، والمستشار الثقافي جوسيبي موسكاتيلو، وليسا بول لوشجار، نائبة مدير مركز «تشكيل».

وتتمثل مهمة الأربعة في اختيار قائمة الفنانين الذين يتأهلون للمشاركة بأعمالهم وإبداعاتهم في المهرجان، الذي يتيح في نسخته العاشرة الفرصة للفنون بجميع أنواعها، وللموهوبين في كل مجالات الفنون الأدائية والاستعراضية والغنائية للمشاركة. كما يركز المهرجان، لأول مرة، على الفنون الرقمية؛ إذ اقتصرت المشاركات العام الماضي على الفنون البصرية، ما يُوسِّع آفاق الإبداع، ويُضاعف مساحات الجمال، ويضيف كثيراً لرصيد الابتكار والتنوع الذي تمتلكه دبي.

وسيجري أعضاء اللجنة عملية تقييم دقيقة لطلبات المشاركة المقدمة من الفنانين تُحدد من خلالها أسماء المبدعين الذين سيسهمون في إثراء المشهد الفني والجمالي في دبي، وتحويل أروقة حي الفهيدي التاريخي الذي يحتضن فعاليات «سكة 2020» إلى لوحات إبداعية تفاعلية بتصاميم جذابة ومبهرة.

وجاء اختيار أعضاء اللجنة لما يمتازون به من أرشيف غني وخبرات كبيرة، ستضيف الكثير من الوهج للمهرجان.

ويعد المصمم غسان سلامة، الذي شغل منصب المنسق العام لأسبوع دبي للتصميم هذا العام، علامة بارزة في عالم التصميم، فيما تمتاز الفنانة شيخة المزروع بأعمالها الاستثنائية؛ كونها متعددة الاختصاصات تركز على خامات مميزة كالمعادن والزجاج في أعمالها الإبداعية، وأثرت رصيد الإبداع الفني الإماراتي بباقات فنية متميزة.

ويمتلك المستشار الثقافي جوسيبي موسكاتيلو خبرة واسعة تزيد على 15 عاماً في مجال التطوير الثقافي والفني في الإمارات، وتمتاز ليسا بول لوشجار بفكر إبداعي غني تسهم من خلاله في إثراء المهرجان. ويوفر «سكة الفني 2020» منصة فريدة للمواهب الناشئة من المواطنين والمقيمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لعرض أعمالهم من خلال مجموعة من المعارض والفعاليات الفنية وورش العمل والفنون في مختلف المجالات الإبداعية.

وأكدت هالة بدري، المديرة العامة للهيئة أن المهرجان أسهم خلال دوراته السابقة في تفعيل الحراك الفني بشكل فاعل، وها هو يكمل مسيرته هذا العام بفتح المجال لمختلف أنواع الفنون، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الجديدة الهادفة لجعلها مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وقالت: «يلعب المهرجان دوراً بارزاً في تحقيق أهداف الهيئة التي توافق أهداف دبي أرض المواهب، ومن خلال اختيارنا المدروس لأعضاء اللجنة، سنحظى بمشاركة مجموعة مميزة من المبدعين الذين سيثرون ساحات الإبداع وفضاءاته بلمساتهم الفنية الخلاقة، وسيكون لدينا مزيج إبداعي متفرد يضفي على المشهد الفني كثيراً من القيم الجمالية، ونحن على ثقة بأن أعضاء اللجنة سيوظفون كل خبراتهم في سبيل الارتقاء بالمهرجان، وتقديمه بروح متجددة، ما يقدم دورة متميزة تليق بالمستوى الاحترافي العالي لموسم دبي الفني، ويبرز الوجه الحضاري لها بأفضل صورة».