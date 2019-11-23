أخلاقيات صارمة في البحث الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر المركز القومي للترجمة في القاهرة، ترجمة عربية لكتاب «البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية» تأليف شارلين هس - بيبر، باتريشيا ليفي، والكتاب حلقة من سلسلة كتب تمثل مشروعاً طموحاً لترجمة أمهات الكتب العلمية التأسيسية في مجالات فروع العلوم الاجتماعية، وهو المشروع الذي تتركز أعماله على محور المناهج وطرائق البحث في تلك العلوم، ويمثل الكتاب أشمل وأوفى نص يتناول البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية بطرائقها المختلفة، المألوف منها: الملاحظة، والمقابلة، والبحث الإثنوجرافي، وتحليل المضمون، وجماعات المناقشة المركزة، كما يولي اهتماماً خاصاً لطرق البحث الكيفي المستحدثة: كالتاريخ الشفاهي وطرق البحث غير التدخلية، كتلك التي تجري على المادة الغزيرة المتجددة المتاحة في مواقع الإنترنت، وقاعات المناقشة والفيسبوك واليوتيوب وغيرها.

لا يكتفي الكتاب بالحديث عن الطرق؛ لكنه يمهد للعمل بنظرة طائر إلى ميدان البحوث الكيفية نفسه كنشاط ذي طبيعة خاصة، يتطلب فيمن يمارسه مهارات خاصة، ويفرض عليه شروطاً بعينها؛ لأن البحث الكيفي في نظر المؤلفتين «مهارة» تحتاج إلى «براعة وحنكة» فيمن يمارسها، وفي هذا القسم التمهيدي أيضاً يركز الكتاب على قضية الأخلاق في البحث الكيفي؛ ذلك أن أي بحث كيفي إنما هو ثمرة علاقة «شراكة» بين الباحث والمبحوث، لا بل هو ثمرة علاقة قوية تتطلب التزامات أخلاقية صارمة تراعي حرمات المبحوث وخصوصياته.

وبعد أن يفرغ الكتاب من استعراض مختلف الطرق، ينتقل في الخاتمة ليستوفي مرحلة ما بعد جمع البيانات، والمقصود بها عمليات التصنيف، والتفسير (التأويل) والعرض أو كتابة تقرير البحث.

وتذهب المؤلفتان على امتداد الكتاب إلى أن البحث الكيفي ليس مجرد زيادة تضاف إلى البحث الكمي، وإنما هو يساعدنا على طرح مجموعة متنوعة من أسئلة البحث؛ وبذلك يضيف إضافة هائلة إلى رصيدنا من المعرفة.