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العراق الثانى عالميا فى الخسائر الاقتصادية للإرهاب على البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل العراق المرتبة الثانية بتأثير الخسائر الاقتصادية للإرهاب على البلاد، لأحدث البيانات الواردة فى المؤشر العالمى للإرهاب الصادر من معهد الاقتصاد والسلام لعام 2019.

 

وكانت أعلى قيمة للخسائر الاقتصادية للإرهاب، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية، فى أفغانستان حيث لامست 20% من الناتج الإجمالى المحلى الأفغانى، وجاء العراق ثانيا عالميا بنسبة بلغت 3.9%، تليه نيجيريا بـ2.7%، فيما احتلت سوريا المرتبة الرابعة، حيث كلفها الإرهاب 1.6% من ناتجها القومى، كما كلف الإرهاب ليبيا 1.2% من ناتجها القومى، والصومال 1.1%، واليمن 0.6%.

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ويتم حساب الخسائر الاقتصادية للإرهاب، وفقا لأربعة مؤشرات هى "الوفيات، والإصابات، والخسائر فى الممتلكات، خسائر الناتج القومى"، كما يدخل فى حساب الخسائر الاقتصادية للإرهاب نفقات الحكومة على الخدمات الطبية، وتراجع الإنتاج والمداخيل، إضافة للآثار النفسية على متضررى الإرهاب.

 

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