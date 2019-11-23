شكرا لقرائتكم خبر عن تيار الغد السورى يدين الهجوم الإجرامى على المدنيين بمخيم قاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان تيار الغد السورى بأشد العبارات الهجوم الآثم والإجرامى وغير المبرر على المدنيين فى مخيم قاح، حيث تم قصف الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال من اللاجئين السوريين، وتعتبر هذه المجزرة بمثابة جريمة قتل جماعى وجريمة حرب تضاف إلى قائمة الانتهاكات الجسيمة ضد الإنسانية.

وتقدم تيار الغد السورى بأحر التعازى لأسر الضحايا، موضحا أنه من واجب الدول الراعية لعملية السلام، ومسار وقف إطلاق النار، العمل على وقف هذا القصف الجائر.

وأشار إلى أن هذا العدوان الجائر الذى ما يزال يحصد أرواح السوريين الأبرياء فى جرائم قتل ما تزال مستمرة منذ سنوات، مطالبا بتوثيق ومحاسبة المسئولين عن هذا العمل الجبان.

وأكد التيار التزامه بالعمل السياسى الجاد من أجل حقن الدم والوصول إلى السلام المنشود بدولة حرة ديمقراطية.