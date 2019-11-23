شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أغذية لعلاج ضغط الدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يصيب مرض ضغط الدم نحو مليار شخص تقريباً، في العالم فوق 25 عاماً، ويسهم في نحو 9.4 ملايين وفاة ناجمة عن الأمراض القلبية سنوياً.



وهناك أغذية تساعد على الوقاية منه، أو الوصول به إلى معدلات صحية، وبطريقة آمنة، منها:

-ثمار التوت: تتوي فصيلة التوت (التوت وتوت العليق والفريز)، على مركبات طبيعية تؤمن للجسم الوقاية من ارتفاع الضغط.

ويمكن لحصة واحدة أسبوعياً من ثمار التوت زرقاء اللون أو العنبية، أن تحقق انخفاضاً كبيراً في مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

-وجبات الحبوب: تناول طبقاً صغيراً من حبوب الفطور (خاصة المصنوعة من الحبوب الكاملة غير المقشورة) والغنية بالألياف، أمثال رقائق القمح الكاملة، أو وجبات الشوفان، أو رقائق الشعير الكامل.

-الأغذية الغنية بعنصري البوتاسيوم والماغنيسيوم: فهذان عنصران معدنيان أساسيان للحصول على ضغط طبيعي وصحي، ومتوفران في أغذية مثل: البطاطا المشوية، والسبانخ، وفول الصويا، والموز، وحبوب اللوبياء، واللبن الرائب منزوع الدسم.

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وبيّنت الدراسات أنه إن تمكّن الأشخاص العاديون من تعزيز استهلاكهم للبوتاسيوم، فستنخفض حالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تزيد على 10 في المئة، أما بالنسبة للماغنيسيوم، فقد بينت الأبحاث أنه كلما تقدم العمر بالشخص، كلما قلّت قدرته على تأمين جرعة كافية من هذا العنصر الهام، بشكل تلقائي، وهذان البحثان يزيدان من أهمية البطاطا المشوية، التي توفر هذين العنصرين.

-الأغذية الغنية بالنترات: فـ"النترات" الموجودة في أدوية الضغط، يتحقق أثرها نفسه بتناول عدد من الأغذية، من هذه الأغذية: الشمندر (عصير الشمندر أو حبّاته) والسبانخ والخس والملفوف والجزر.

ويمكنك خفض ضغط دمك المرتفع خلال ساعات قليلة، بمجرد شرب كأس من عصير الشمندر الطبيعي، وذلك حسب دراسة أجريت في جامعة كويين ماري التابعة لجامعة لندن، ونشرت في مجلة ضغط الدم التي تنشرها الجمعية الأمريكية للقلب.

-الحليب منزوع الدسم: يمكن للنساء خفض مخاطر إصابتهن بارتفاع ضغط الدم، بتناولهن مشتقات الألبان منخفضة الدسم، وهذا بحسب ما بينته نتائج دراسة أجريت عام 2008، وقامت بدراسة حالة 30 ألف امرأة يبلغ متوسط أعمارهن 54 عاماً.

وتبيّن أن النسوة اللاتي يواظبن على تناول مشتقات الألبان منخفضة الدسم، أمثال اللبن الرائب وجبن الماعز، والحليب منخفض الدسم، تنخفض نسبة إصابتهن بارتفاع ضغط الدم بحوالى 11 في المائة، عن قريناتهن اللاتي لا يواضبن على تناول هذه المنتجات.

-الشوكولا الداكنة: فهي غنية بمركبات طبيعية تساعد على توسيع الأوعية الدموية، وتناول 35 غراماً من الشوكولا الداكنة يومياً يساعد في تخفيض ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين به مسبقاً، وذلك وفق دراسة تحليلية شاملة أجراها العلماء في جامعة هارفرد، راجعوا فيها 24 دراسة أجريت سابقاً على الشوكولا.

لكن للحصول على هذا الأثر السحري، ينصح بتناول الشوكولا التي تحتوي على ما يراوح بين 50 – 70 في المائة من الكاكاو الصرف.