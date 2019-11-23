- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: قم بتقوية عضلات أقدامك بهذه التمارين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني (Tüv Rheinland) إنه يمكن تقوية عضلات الأقدام وزيادة حركيتها من خلال ممارسة بعض التمارين البسيطة.
ومن هذه التمارين الوقوف على أطراف الأصابع بأقدام عارية والاحتفاظ بهذه الوضعية لمدة 10 ثوان تقريباً، مع تكرار التمرين عدة مرات.
وكتمرين آخر يمكن تحريك باطن القدم في حركات دائرية فوق كرة تنس أو كرة غولف.
وكتمرين ثالث يمكن مسك أغراض صغيرة، كقلم، بأصابع القدم ومحاولة رفعها لأعلى.
كانت هذه تفاصيل خبر خبراء: قم بتقوية عضلات أقدامك بهذه التمارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.