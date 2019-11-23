خبراء: قم بتقوية عضلات أقدامك بهذه التمارين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني (Tüv Rheinland) إنه يمكن تقوية عضلات الأقدام وزيادة حركيتها من خلال ممارسة بعض التمارين البسيطة.



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ومن هذه التمارين الوقوف على أطراف الأصابع بأقدام عارية والاحتفاظ بهذه الوضعية لمدة 10 ثوان تقريباً، مع تكرار التمرين عدة مرات.

وكتمرين آخر يمكن تحريك باطن القدم في حركات دائرية فوق كرة تنس أو كرة غولف.

وكتمرين ثالث يمكن مسك أغراض صغيرة، كقلم، بأصابع القدم ومحاولة رفعها لأعلى.