عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعد التدخين احد اهم الاشياء المسئولة عن تهديد امن و سلامة الرئتين , و تعرضهم للاصابة للعديد من الامراض الخطيرة التي قد تؤدي الى الموت , و لكن لم يعد التدخين وحده هو الخطر الوحيد الذي يهدد سلامة الرئتين , في ظل وجود هذا الكم من التلوث البيئى الذي يحيط بنا اليوم من كل جانب في حياتنا اليومية .



فيما يلي طرق و خطوات سليمة للعمل على تنظيف الرئتين خلال ثلاثة ايام فقط , و بداية ننصح بعدد من الامور التالية :

أولا : ان يتم البعد نهائيا عن تناول اي منتجات للالبان قبل البدء في البرنامج , بسبب تجنب الاصابة باي نوع من انواع البكتيريا .

ثانيا : عدم القيام بأي من الاعمال الشاقة و التي تؤدى للضغط على الرئتين .

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و اليكم البرنامج الصحي لتنظيف الرئتين خلال ثلاثة أيام :

في اليوم الاول : تناول فنجان من الشاي قبل النوم مباشرة , حيث يعمل على اطلاق السموم من الجسد .

في اليوم الثاني : يتم عصر عدد 2 ليمونة على كوب من الماء , و يتم تناوله قبل الافطار , على ان يتم كوب من عصير الاناناس او الجريب فروت بعد الافطار مباشرة , خلال وجبة الغداء يتم شرب العصائر الغنية بالبوتاسيوم و التي تعمل على تنشيط خلايا الجسم و بالتالي فهى تسرع من عملية تطهير الجسم من السموم .

و قبل النوم مباشرة يفضل شرب كوب من التوت البري و الذي يقى الرئتين تماما من خطر الاصابة بالسرطان .

و يكرر بهذا النظام و الروتين , خلال اليوم الثالث لتحصل بعدها على رئتين نظيفتين خالية من التلوث و الشوائب .