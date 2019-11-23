دراسة تكشف.. هذا ما ينتج عن إجهاد العمل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بالإضافة إلى الإجهاد وضغط الدم المرتفع، يجب إضافة إجهاد العمل على قائمة العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية. أظهرت دراسة قام بها باحثون من جامعة Guangzhou الصينية بعد البحث في 138000 ملف طبي بين عامي 3 و 17 سنة، تبيّن أنّه هناك أربعة مستويات من الإجهاد الذي ينجم عن العمل وهي التالية:



• الوظائف التي لا تتطلّب جهداُ كبيراً وهي تشمل الأعمال اليدوية مع القليل من المتطلّبات والقليل من التحكم.

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• الوظائف القليلة الإجهاد كمهنة المعماري مثلاً.

• الوظائف ذات نسبة الإجهاد المرتفعة كقطاع الخدمات والممرضين والممرضات والخدم.

• الوظائف الغاية النشاط التي تتطلّب الكثير من التحكّم والتركيز كالمدرّسين والمهندسين والأطباء.

أظهرت نتائج هذه الدراسة التي نشرت على الموقع الالكتروني للمجلّة العلمية Neurology، أنّ الذين يمارسون مهنة تسبب الكثير من الإجهاد هم عرضة للسكتة الدماغية بنسبة 22%، بالمقارنة مع الذين يمارسون مهنة خفيفة. ولأنّ النساء والرجال غير متساويين في مسألة السكتة الدماغية، تبقى النساء أكثر عرضة لها من الرجال وذلك بنسبة 33%.