شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفتتاح مؤتمر التنمية المالية الوطنية الصومالية في أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019 حسن محمد افتتح المؤتمر الوطني لتطوير المالية لوزارات الحكومة الاتحادية ، مع وزارات المالية الحكومية الإقليمية ، في كمبالا عاصمة أوغندا.

Advertisements وقال وزير المالية عبد الرحمن دويل بيل إن الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية ستعمل معًا على توحيد القوانين الاقتصادية للبلاد وإفادة الشعب الصومالي. وأضاف نحن جميعًا ملتزمون بالعمل معًا للوفاء بمسؤولياتنا تجاه الموارد المالية للبلاد" ، قال الوزير عبد الرحمن دويل بيل. وأخيرا ، شكر الوزير بيل السفير الصومالي في كمبالا على الترحيب الحار الذي شكله هو ووفده للسفارة الصومالية في ذلك البلد.

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