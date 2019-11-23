باحثون فرنسيون: التكلم مع الذات يقوي الذاكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توصل باحثون فرنسيون إلى نتيجة مفادها أن ذاكرة أولئك الذين يتكلمون مع أنفسهم أقوى من ذاكرة الذين يعملون وسط السكون.



وقد أجرى العلماء تجاربهم هذه بإشراك 44 طالب جامعة طالبين منهم حفظ كلمات ظاهرة على الشاشة بشرط أن يقرؤوها في أنفسهم بداية ثم يهمسوها همساً وبعد ذلك ينطقوها جهاراً وهم ينظرون إلى الشاشة وفي النهاية أن ينطقوها بصوت عالٍ مخاطبين شخصا آخر.

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وقد تبين أن أفضل طريقة لحفظ الكلمات هي طريقة نطقها أثناء المخاطبة وتليها طريقة نطقها من قبل المتكلم مع نفسه.

ويعلل الباحثون هذه النتيجة بأن نطق الكلمات حتى إذا تحقق بصوت منخفض جدا يزيد في مخ الإنسان من عدد أوجه الاستشعار المختلفة أي يزيد من عدد الأشائر والروابط المتعلقة بالمعلومات المطلوب حفظها.

بكلام آخر كلما زاد عدد الحواس المشاركة في عملية الحفظ كان الأمر أفضل. وفي أثناء التحدث إلى شخص ما تزداد قدرة المرء على الحفظ أكثر لأن مخ الإنسان يعتبر هذه المعلومات المنطوقة حدثا متعلقا بعملية التخاطب ذاتها.