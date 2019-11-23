خبراء يجيبون.. هل يخفف الجوع من الوزن الزائد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إن ضبط الوزن والتخلص من الوزن الزائد مهمة شائعة لدى كثيرين، وقد يعتقد البعض أن التجويع لساعات طويلة يمكن أن يكون حلاً، خاصة إذا كنت تنوي حضور مناسبة يتم فيها تقديم الكثير من الأطباق ومنها الحلويات. لكن يحذرك خبراء التغذيةمن اعتماد هذا الأسلوب للتخسيس، وإليك الأسباب:



*عند تناول وجبات كبيرة بعد فترة من الجوع لا يستطيع الجسم استهلاك كميات كبيرة من الجلوكوز، فيقوم بتخزينها على شكل دهون

*عند تجويع نفسك يبطئ الجسم من عملية التمثيل الغذائي للحفاظ على الطاقة وتخزينها، بمعنى أن الشعور الممتد بالجوع يؤدي إلى تخزين الدهون في الجسم بدلاً من تكسيرها واستخدامها.

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* بسبب الشعور بالجوع تزداد الشهية ويتم الإقبال على تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، فتكون النتيجة عكس ما تهدف إليه.البعض يتناول أكثر من حصة من الآيس كريم مثلاً بعد أن تتاح له فرصة الأكل عقب فترة من الجوع.

* عند تناول وجبات كبيرة بعد فترة من الجوع لا يستطيع الجسم استهلاك كميات كبيرة من الجلوكوز، فيقوم بتخزينها على شكل دهون.

* لضبط الوزن تناول الكثير من البروتين والأطعمة الغنية بالألياف، مع بعض الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.

* عندما تشعر بالجوع تناول الأكل باعتدال، بحيث تكفي الكمية لتشعر بالراحة.

* يساعد تناول الطعام في أوقات منتظمة على زيادة عملية التمثيل الغذائي، أو تحويل الطعام إلى طاقة