شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عادات تؤدى للفشل و تدمر ذكائك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نعم هو عنوان صحيح 100% فالذكاء قد يقتل , اذا لم يهتم المرء به و ينميه على مدار السنين فانه ينتهى هكذا وبكل سهولة.



واليكم 7 عادات تدمر الذكاء منذ الطفولة وتقضى على احلامك .

الثقة فى النجاح قبل البداية

من المعروف ان السيارة لا تستطيع السير للامام و للخلف فى نفس الوقت , كذلك لا يستطيع العقل البشرى ادراك نجاح امر ما لم يبدأ تنفيذه من الاساس , مما يعطى شعور وهمى بالارتياح يؤدى الى فشل المشروع قبل بدايته .

الثقة بأنك خبير

من المهم ان تدرك انك بشر و لست مدرك بجميع الامور على كوكب الارض , مما يدفعك للسعى والتعلم لزيادة خبرتك وتحسين صورتك , على عكس الواثق من خبرته الذى يتوقف مكانه دون تطوير .

التفكير الزائد

المعلومات غذاء العقل , مثل الطعام غذا الجسد , و بما انه لا ينبغى ملىء المعدة بالطعام حتى التخمة , كذلك ينبغى عدم الافراط فى التفكير لمدة طويلة فى موضوع ما دون راحة , او مجرد تفكير بدون تنفيذ , مما يؤدى لشلل معلوماتى يصيب عقلك ويضعف تفكيره السليم .

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الخوف من الخسارة او الفشل

كما يقول المثل ( اللى يخاف من العفريت يطلعله ) فاذا كنت دائما خائفا من الفشل فى حياتك او خسارة امر ما , فانك ستفشل بكل تأكيد , ولا تنسى انه كلما فشلت اكتر كلما تعلمت اكتر وزادت نسبة نجاحك اكتر .

انعدام الثقة فى النفس

لو بحثت عن سمة مشتركة فى الشخصيات الناجحة على مر التاريخ فى مختلف المجالات , لوجدت السمة المشركة بينهم هى الثقة فى النفس و الثقة فى القدرة على فعل امر ما او انجاز امر ما , واذا لم تكن واثق بقدرتك او حلمك فلا تتوقع من الناس ان تثق به .

وضع مستوى معين للنجاح

انت تعقد الامر على نفسك بقيود وهمية وتصعب الامور على عقلك , مما يؤدى لارهاق ذكائك فى حل مشاكل غير موجودة من الاساس , فا لكى تنجح وتطور من ذكائك يجب ان تكون حدودك السماء , تعلم كل يوم جديد و تدرب بجد كل يوم بدون ملل , او شعور بأنك وصلت لاقصى حد و انت على القمة , فتلك بداية السقوط .

المخدرات

امر بديهى ولا يحتاج لشرح , فقد اثبتت الابحاث ان المخدرات والخمور تدمر خلايا المخ حرفيا مما يؤدى لضعف مستوى ذكائك بشدة مع الوقت .