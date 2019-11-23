عادات تؤدى للفشل و تدمر ذكائك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نعم هو عنوان صحيح 100% فالذكاء قد يقتل , اذا لم يهتم المرء به و ينميه على مدار السنين فانه ينتهى هكذا وبكل سهولة.
واليكم 7 عادات تدمر الذكاء منذ الطفولة وتقضى على احلامك .
الثقة فى النجاح قبل البداية
من المعروف ان السيارة لا تستطيع السير للامام و للخلف فى نفس الوقت , كذلك لا يستطيع العقل البشرى ادراك نجاح امر ما لم يبدأ تنفيذه من الاساس , مما يعطى شعور وهمى بالارتياح يؤدى الى فشل المشروع قبل بدايته .
الثقة بأنك خبير
من المهم ان تدرك انك بشر و لست مدرك بجميع الامور على كوكب الارض , مما يدفعك للسعى والتعلم لزيادة خبرتك وتحسين صورتك , على عكس الواثق من خبرته الذى يتوقف مكانه دون تطوير .
التفكير الزائد
المعلومات غذاء العقل , مثل الطعام غذا الجسد , و بما انه لا ينبغى ملىء المعدة بالطعام حتى التخمة , كذلك ينبغى عدم الافراط فى التفكير لمدة طويلة فى موضوع ما دون راحة , او مجرد تفكير بدون تنفيذ , مما يؤدى لشلل معلوماتى يصيب عقلك ويضعف تفكيره السليم .
الخوف من الخسارة او الفشل
كما يقول المثل ( اللى يخاف من العفريت يطلعله ) فاذا كنت دائما خائفا من الفشل فى حياتك او خسارة امر ما , فانك ستفشل بكل تأكيد , ولا تنسى انه كلما فشلت اكتر كلما تعلمت اكتر وزادت نسبة نجاحك اكتر .
انعدام الثقة فى النفس
لو بحثت عن سمة مشتركة فى الشخصيات الناجحة على مر التاريخ فى مختلف المجالات , لوجدت السمة المشركة بينهم هى الثقة فى النفس و الثقة فى القدرة على فعل امر ما او انجاز امر ما , واذا لم تكن واثق بقدرتك او حلمك فلا تتوقع من الناس ان تثق به .
وضع مستوى معين للنجاح
انت تعقد الامر على نفسك بقيود وهمية وتصعب الامور على عقلك , مما يؤدى لارهاق ذكائك فى حل مشاكل غير موجودة من الاساس , فا لكى تنجح وتطور من ذكائك يجب ان تكون حدودك السماء , تعلم كل يوم جديد و تدرب بجد كل يوم بدون ملل , او شعور بأنك وصلت لاقصى حد و انت على القمة , فتلك بداية السقوط .
المخدرات
امر بديهى ولا يحتاج لشرح , فقد اثبتت الابحاث ان المخدرات والخمور تدمر خلايا المخ حرفيا مما يؤدى لضعف مستوى ذكائك بشدة مع الوقت .
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