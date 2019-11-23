خلطة سحرية حيرت الأطباء!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يعتبر العسل الأبيض من أهم المواد الطبيعية التى تفيد جسم الإنسان وتحميه أيضاً من كثير من الأمراض التى قد تصيبه ، حيث أنه يحتوى على مادتين هامتين للجسم وهما الجلكوز والفركتوز واللذان يكونان من المواد البسيطة على جسم الإنسان ولا تزيد فى الوزن وأيضاً يحمى الخلايا السليمة من الإصابة بالأمراض كما أنه يحتوى على فيتامين C والكالسيوم والفسفور والحديد والصوديوم وهى أشياء أساسية فى جسم الإنسان.
ولعسل النحل النقى فوائد كثير جدا عندما نقوم بخلطه بكمية من الماء الدافئ ، ونقوم بتناوله فى الصباح مرة وفى المساء أيضاً قبل الذهاب إلى النوم مباشرة ، وعند الإستمرار على هذة الخلطة أسبوعاً متواصلاً سوف تلاحظ تغير وتحسن كبير على صحة الشخص وعلى بشرته ويعطينا طاقة كبيرة.
ومن أهم المكتسبات التى تحل على جسم الإنسان من هذا الخليط أيضاُ انه يساعد على الإنتهاء من السموم الموجودة فى الجسم ويعطيه مناعة كبيرة جداً ، ويحمى من العدوى ويعطى الإنسان إحساس دائم بالشبع وبذلك يقلل من الوزن ويحسن من الكثير من وظائف الكلى.
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