احذر.. من التنظيف المفرط للاذنين عن طرق "الاعواد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إن زيارة الطّبيب بشكل دوري سيحمي الأذن من أي التهاب أو تلوث ،فالتنظيف المفرط للأذنين قد يؤدي الى ادخال الأذن واخراج جزء بسيط جدا منه وهذا سيشكل خطرا على الاذن .



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الكثيرون لديهم عادة تنظيف الـ أذن عن طريق الأعواد القطنيّة الخاصّة دون معرفة أخطار هذه العادة، فقد حذّر الأطبّاء أنّ التنظيف المفرط للأذنين قد يؤدّي إلى إدخال الشّمع إلى داخل الأذن وإخراج جزء بسيط جدًّا منه وهذا سيشكّل خطرًا على الأذن وربّما قد يسبّب في انسدادها و التهاب الأذن الوسطى.

ونصح الأطبّاء أن عمليّة تنظيف الأذن يجب أن تكون بسيطة عن طريق استخدام منشفة مبللة أو خلال الاستحمام.

يرى الأطبّاء أنّ الأذن قادرة على أن تنظّف نفسها بنفسها لذلك ينصح بألّا يتمّ العبث بها بالطّرق المعروفة وإنّما زيارة الطّبيب بشكل دوري سيحمي الأذن من أي التهاب أو تلوث وأيضًا ستبقى نظيفة بطريقة طبّيّة سليمة.