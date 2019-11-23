تعرف على الفوائد التي يمكن جنيها من تناول العدس!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر العدس من أشهر أنواع الشوربة المنتشرة بين الشعوب، إضافة إلى إمكانية طهيه مع الخضروات أو عمل السلطة الباردة منه، بحسب موقع "وزي وزي".



من أهم الفوائد التي يمكن جنيها من تناول العدس هي الحصول على البروتينات قليلة الدهون، وعلى عكس البروتينات من اللحوم التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، فإن العدس لا يحتوي على الدهون المشبعة ومجموع الدهون من وجبة العدس تقارب 1 غرام فقط، ويحتاج الجسم للبروتين للمحافظة على حجم العضلات ولدعم كافة العمليات الحيوية في الجسم، إن الكوب الواحد من العدس المطهو يحتوي على 18 غرام من البروتين.

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كما يعتبر تناول العدس أحد أفضل الطرق لتعزيز كمية الألياف المتناولة، ويحتوي العدس على نوعي الألياف الذائبة منها وغير الذائبة، ويحتاج الجسم للألياف ليحسن من عملية الهضم، كما يمكن للألياف أن تساعد في خفض نسبة الكولسترول في الدم وثبات نسب السكر.

إضافة إلى ما سبق يحوي العدس العديد من المعادن، ومن أبرز المعادن التي يحويها العدس هو الحديد، ويحتاج الجسم للحديد لتعزيز بناء خلايا الدم الحمراء، ويمكن للكوب الواحد من العدس المطهو أن يزود الجسم بـ 6 غرامات من الحديد، كما يحتوي الكوب على 38 ملي غرام من الكالسيوم، والتي بإمكانها أن تحافظ على صحة العظام والأسنان، إضافة إلى ذلك يؤمن العدس نسبة من البوتاسيوم والذي يعتبر جيد لصحة القلب، ونسبة من المغنيسيوم من أجل صحة العضلات، ولا يخلو العدس من نسب ضئيلة من الزنك والسيلينيوم والنحاس.

ويحتوي العدس أيضا على حامض الفوليك وهو من فيتامينات (ب) ويتواجد في العدس بكميات مناسبة، حيث يحتوي الكوب الواحد من العدس المطهو على 358 ميكروغرام من أصل 400 ميكروغرام التي يحتاجها الجسم يومياً، ويعتبر هذا الفيتامين ضروري من أجل صحة السلاسل الوراثية ويساعد في الحد من تشوهات الولادة, كما يحتوي العدس على فيتامينات أخرى ومنها فيتامين (ج) الذي يعد مهم من أجل جهاز المناعة, وفيتامين (ك) الذي يفيد في تجلط الدم عن التعرض للإصابات.