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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف العديد من الفوائد الصحية لتناول الأطعمة الحارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكدت نتائج دراسة أجريت مؤخرًا على نحو 500 ألف مواطن صيني، على أن هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الأطعمة الحارة.
حيث بينت الدراسة أنّ من شأن المتناولين للأطعمة الحارة مثل تلك التي توفرها المطاعم الصينية والهندية أنّ يعيشوا لعمر أطول نسبياً مقارنة بغيرهم.
هذا، وأكدت الدراسة أنّ هناك رابطاً وثيقاً بين تناول الأطعمة الحارة بشكل يومي وبين طول أمد الحياة، أتت نتائج الدراسة والتي نشرتها مجلة "بريطانيا الصحية"، لتؤكد ما ذهبت إليه دراسات سابقة في هذا الصدد.
وبالرغم من أنه لم يتم تحديد عوامل مباشرة تجعل من الغذاء الحار سبباً في التمتع بعمر أطول إلا أن مجموعة من المختصين يعتقدون بأن السبب الرئيسي في ذلك هو مادة الكابسايسين والتي تعتبر المكون الرئيسي للفلفل الحار، ويمنح الفلفل الطازج نتائج أكثر إيجابية من تلك التي لوحظت عند استعمال الفلفل الجاف.
وبحسب موقع "العرب"، أثبتت الدراسة أنّ مادة الكابسايسين فعّالة جدًا في الوقاية ضد أمراض السرطان وأمراض القلب والشرايين والأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، وهناك بعض المؤشرات التي تدل على أنّ الأعصاب الحسية المتواجدة في جهاز القلب والشرايين تتأثر بمادة الكابسايسين، وهكذا يساعد الفلفل في تنظيم عملها.
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