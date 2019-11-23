أكثر من 12 مليون زائر لدبي خلال 9 شهور بنمو 4.3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت إمارة دبي أكثر من 12.08 مليون زائر دولي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو 4,3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة".

وخلال شهر سبتمبر، استقبلت دبي ما يفوق 1,23 مليون زائر، بزيادة بلغت 7,3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما تم تصنيفها خلال الشهر ذاته في المركز الرابع ضمن المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم للسنة الخامسة على التوالي بحسب مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة بالزيارة لعام 2019، ما يؤكد مواصلة دبي تصدر أهم الوجهات العالمية من خلال الارتقاء بمستوى مميزاتها التنافسية.

وتجاوز عدد الزوار من الهند والسعودية وبريطانيا وسلطنة عمان، والصين، خلال الشهور التسعة الأولى من 2019 خمسة ملايين زائر، حيث حافظت الهند على موقعها المتصدر ضمن قائمة الأسواق الرئيسية بعدد زوار تجاوز الـ1,39 مليون زائر، ما يؤكد فاعلية الأنشطة الترويجية المبتكرة التي أطلقتها دبي للسياحة في الهند، ومن بينها الفيلم الترويجي #كن_ضيفي بالتعاون مع النجم السينما العالمي شاروخان، وغيره من الحملات الإعلانية على المنصات الرقمية والتلفزيونية والإذاعية، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء إعفاء مرافقي السياح دون سن الـ18 من رسوم تأشيرة الدخول خلال أشهر الصيف، ما أسهم في ارتفاع نسبة فئة الزوار من العائلات الهندية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع حصة تلك الفئة من المسافرين من 32% إلى 45%.

وسجلت المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 2% مع استقبال دبي لـ 1,25 مليون زائر سعودي خلال الشهور التسعة الماضية، ما يرسخ مكانة المملكة كأكبر مصدر للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل تزايد أعداد الزوار السعوديين إلى دبي خلال إجازة اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر الماضي، حيث فاقت الزيادة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

من جهتها احتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث ضمن الأسواق الرئيسية بعدد زوار بلغ 851 ألف زائر، وذلك على الرغم من التذبذب الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، واستحوذت العائلات على نسبة 25% من إجمالي زوار بريطانيا خلال الشهور التسعة الأولى من 2019 بزيادة 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما حافظت سلطنة عمان على موقعها المتصدر ضمن قائمة الأسواق الأفضل أداء، حيث حققت زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 28% مع استقبال دبي لأكثر من 778 ألف زائر، وجاءت بالمركز الرابع على قائمة الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار إلى دبي، لاسيما مع اهتمام "دبي للسياحة" بفئة العائلات ضمن حملاتها التسويقية.

وقد أكدت النتائج على مدى فاعلية الحملات وبرامج الفعاليات الموسمية في المنطقة التي تتضمن عروضاً صيفية تناسب الزوار وتتيح لهم خوض تجارب لا تنسى.

وتواصل دبي استقطاب الزوار من الصين بأعداد كبيرة، حيث حلت الصين بالمركز الخامس ضمن الأسواق الرئيسية، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 14% من خلال استقبال 729 ألف زائر خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية زيادة بنسبة 1%، لتحل مع روسيا بالمركزين السادس والسابع مع عدد زوار بلغ على التوالي 481 و433 ألفاً خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2019.

وفيما يتعلق بالأسواق الرئيسية الـ10 الأولى المصدرة للزوار إلى دبي، حافظت ألمانيا وباكستان على المركزين الثامن والتاسع بعدد زوار وصل على التوالي إلى 392 و378 ألفاً.

ومن جهتها عادت الفلبين التي تعتبر من الأسواق الأسرع نمواً ضمن قائمة الأسواق العشرة الأولى مع زيادة بلغت 29% في عدد الزوار الذين وصل عددهم إلى 352 ألفاً.

ومع استمرار ارتفاع عدد الزوار من السعودية، وسلطنة عمان، رسخت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مكانتها من خلال نمو حصتها من الزوار إلى 20% لتتعادل بهذا مع أوروبا الغربية.