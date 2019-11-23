تيم كلارك يحث «رولز رويس» على معالجة مشكلات محركاتها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، مجلس إدارة شركة رولز رويس، على معالجة مشاكل محركاتها بشكل عاجل، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الناقلة المحركات التي ستشغل طائراتها من طراز بوينج 787.

وسيتم اختيار إما محركات رولز رويس، أو محركات جنرال إلكتريك، لتشغيل طائرات الناقلة الإماراتية من طراز 787 التي ستستلمها في عام 2023.

وأوضح كلارك خلال لقاء مع «رويترز»: «لو كنت ضمن مجلس إدارة رولز رويس، لكنت بحثت في القضية وتعاملت معها على الفور بشكل هادف»، وذلك في حديثه عن مشكلات الأداء في محركات «ترينت 1000». وأضاف: «بفضل السمعة التي تتمتع بها رولز رويس في مجال الجودة الهندسية وتميزها في الماضي، عليها العودة إلى معاييرها وعلى مجلسها حل المشاكل التقنية التي تواجه محركاتها». (رويترز)