شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو إلى الالتزام بحل سياسى للقضية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نائب المندوب الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو"، إلى الالتزام بحل سياسى للأزمة السورية، مؤكدا أن الحل السياسى هو المخرج الوحيد بالنسبة للقضية السورية.

وقال تاو، فى كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا، اليوم السبت، إن العملية السياسية السورية شهدت تقدما كبيرا الشهر الماضى، وعقدت الجلسة الأولى للجنة الدستورية السورية فى جنيف وستعقد مجموعتها الصغيرة المكونة من 45 عضوا جلسات لاحقة فى وقت قريب جدا، مؤكدا ترحيب الصين بهذه التطورات.

وأضاف أن إنشاء اللجنة الدستورية بداية جيدة للعملية السياسية السورية، وهناك حاجة للاستماع بعناية إلى المخاوف المشروعة للحكومة السورية، والحفاظ على استقلال عمل اللجنة الدستورية والاحترام التام لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

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وتابع تاو أن الصين تأمل أن تقوم الأطراف فى سوريا بزيادة التفاهم المتبادل وبناء الثقة تدريجيا من خلال مناقشات اللجنة الدستورية، مشددا على أنه يتعين على أعضاء اللجنة وضع مصالح بلدهم وشعبهم أولا والتوصل إلى توافق فى أسرع وقت ممكن، وأن يوفر المجتمع الدولى الدعم لمساعدة الأطراف فى سوريا على تضييق خلافاتهم وبناء توافق فى الآراء.