شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجدد التزامها بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت دولة الإمارات، التزامها بمواصلة الجهود لتحقيق عالم خال من التهديد الذى تشكله الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"ن قال حمد على الكعبى، المندوب الدائم لدولة الإمارات، لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى ترأس وفد الدولة: "بينما نتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية فى المنطقة، يجب أن ننظر إلى هذا الاجتماع كفرصة للبدء فى بناء تفاهم إقليمى جديد لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف الكعبى:"تَعتبر دولة الإمارات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط هدفا ذا أولوية قد تأخر تحقيقه، مؤكدا أن الخطوات الناجحة نحو إنشاء هذه المنطقة ستساعد بالفعل فى بناء الثقة والمساهمة الإيجابية فى الأمن الإقليمى والدولى".

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وحث السفير الكعبى، خلال المؤتمر، جميع دول المنطقة على الالتزام بالعملية، وجدد التزام دولة الإمارات بمعاهدات عدم الانتشار ذات الصلة، بما فى ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكذلك التزامها الكامل بالوفاء بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.