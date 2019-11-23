الدفاع التركية: تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

حيد الجيش التركي 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في عمليات باسناد جوي شمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان السبت، تحييد 4 إرهابيين في منطقة "زاب"، وآخر في منطقة "سينات- هفتانين"، حيث كان الإرهابيون يستعدون لشن هجمات.

وأكدت الوزارة استمرار العمليات ضد منظمة بي كا كا الإرهابية شمالي العراق .الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.