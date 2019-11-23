"أفريكوم" تعلن فقد طائرة بدون طيار أمريكية فوق طرابلس

واشنطن/الخليج 365

أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجمعة، عن فقد طائرة بدون طيار "متحكم فيها عن بعد" تابعة لها فوق الأجواء الليبية، الخميس.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن "أفريكوم"، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان إن "طائرة بدون طيار تابعة للقيادة الأمريكية في إفريقيا، متحكم فيها عن بعد، اختفت عن شاشات الرادار وهي فوق منطقة طرابلس الليبية يوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين ثان الجاري".

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وأشار البيان إلى أن هذه الطائرات كانت تقوم بمراقبة الوضع الأمني في ليبيا، والأنشطة الإرهابية، مضيفًا "كما أن هذه العمليات (التي تتم بطائرات بدون طيار) تلعب دورًا هامًا في التصدي للإرهاب بليبيا، وتتم من خلال تنسيق تام مع الحكومة".

وأوضح البيان أنه تم فتح تحقيق حول الحادث للوقوف على ملابساته.

وكانت السفارة الإيطالية في ليبيا، أعلنت الأربعاء الماضي، عن تحطم طائرة بريديتور، «متحكم بها عن بعد»، على الأراضي الليبية، من قبل ما سمته «السلاح الجوي».

وأوضحت السفارة أن الطائرة كانت في مهمة لدعم عملية (البحر الآمن)، لافتة إلى أن "التحقيقات جارية للتأكد من أسباب الحادث".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.