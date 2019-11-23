«الجوازات»: لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة لـ هوية مقيم

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت المديرية العامة للجوازات أنه ليس هناك إمكانية لتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.
وأوضحت ” الجوازات ” الإجراء الذي يتم اتخاذه في حال عدم مغادرة المقيم؛ بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي خلال فترة صلاحية التأشيرة ” ٦٠ يومًا ” .
وفي هذه الحالة، تُفرض على ” المقيم ” غرامة ١٠٠٠ ريال لإلغاء التأشيرة وإعادة إصدار جديدة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم ليتمكن من إنهاء الإجراء، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .
كما أبانت ” الجوازات ” أنه إذا لم يعد الشخص خلال صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، لا يمكنه العودة إلى المملكة لمدة 3 سنوات ويعود إلى نفس الكفيل.
وأشارت إلى إمكانية تسجيل ” خرج ولم يعد ” آليًا بعد مرور شهرين من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد، دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
أما في حال تم إصدار التأشيرة لا يمكن التعديل ويسمح بإلغاء التأشيرة، وإعادة إصدار جديدة بعد سداد الرسوم مجددًا.
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