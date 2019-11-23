وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

فتحت وزارة الدفاع، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للجنسين على مستوى مرافق ومستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف متاحة في التخصصات التالية «أطباء، صيادلة، أخصائيون وفنيون صحيون، مهندسون وفنيون، تمريض، إداريون، والخدمات المساندة».

كما أشارت إلى أنه للتقديم على الوظائف المطروحة الدخول على منصة التوظيف الإلكترونية عبر هذا الرابط:هنــــــــــــا.