«الصحة» تكشف متى يحق للمريض الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة الوزارة

صحيفة الخليج الالكترونية أوضحت وزارة الصحة عدداً من الحقوق العامة المتعلقة بالمريض وذلك في المستشفيات التابعة للوزارة.

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها في «تويتر»، تغريدة تضمنت الحقوق العامة في المستشفيات التابعة للوزارة وهي : “معرفة أسماء وتخصصات الفريق الطبي القائم على العلاج، وإبلاغك بوجود متدربين أو باحثين مرخصين ضمن الفريق الطبي.وعدم وجود من ليس له علاقة أثناء الكشف الطبي عليك”.

وتابعت: قيام الطبيب المعالج بشرح حالتك الطبية باللغة والطريقة التي تفهمها وتوفير مترجم في حال كان الطبيب غير ناطق بلغتك. وسؤال الممارس الصحي «هل غسلت يديك؟» تجنباً لاحتمالية العدوى والحصول على الوقت الكافي مع الطاقم الطبي أثناء العلاج.

وأردفت: “معرفة الآثار الجانبية المحتملة للعلاج والبدائل الممكنة. ومعرفة الإجراءات أو التدابير العلاجية المقترحة لحالتك. ومعرفة أسباب الإحالة إلى أقسام أو تخصصات أو مستشفيات أخرى. ورفض أسلوب أو وسيلة العلاج المقترحة في حدود ما يسمح به النظام مع تحمل العواقب بعد توضيحها لك.

وأضافت: الإحالة إلى مستشفى خاص على نفقة وزارة الصحة عندما تكون حالتك طارئة ولم يتوفر سرير لك. والتبليغ عن أي شخص يدخن داخل المرافق الصحية أو خارجها للجهة المسؤولة التي تتولى تنفيذ إصدار الغرامات للمخالفين.” انشر الخبر :

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