باحثون: لتقوّي ذاكرتك تكلم مع نفسك!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توصّل باحثون فرنسيون إلى نتيجة مفادها أن ذاكرة الذين يتكلمون مع أنفسهم أقوى من ذاكرة الذين يعملون وسط السكون.



وشارك في التجربة 44 طالب جامعي، وطلب منهم حفظ كلمات ظاهرة على الشاشة بشرط أن يقرؤوها في أنفسهم بداية ثم يهمسوها همساً وبعد ذلك ينطقونها جهاراً وهم ينظرون إلى الشاشة وفي النهاية ينطقونها بصوت عالٍ مخاطبين شخصا آخر.

Advertisements

وتبيّن أن أفضل طريقة لحفظ الكلمات هي طريقة نطقها أثناء المخاطبة وتليها طريقة نطقها من قبل المتكلم مع نفسه.

وعلّل الباحثون هذه النتيجة بأن نطق الكلمات حتى إذا تحقق بصوت منخفض جداً يزيد في مخ الإنسان من عدد أوجه الاستشعار المختلفة أي يزيد من عدد الروابط المتعلقة بالمعلومات المطلوب حفظها.

وكلما زاد عدد الحواس المشاركة في عملية الحفظ كان الأمر أفضل، وفي أثناء التحدث إلى شخص ما تزداد قدرة المرء على الحفظ أكثر لأن مخ الإنسان يعتبر هذه المعلومات المنطوقة حدثاً متعلقاً بعملية التخاطب ذاتها.