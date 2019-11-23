شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار رعدية فى السعودية ومعتدل ومشمس بالبحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية فى السعودية وتكّون السحب فى الإمارات وسلطنة عمان، بينما يكون طقس معتدل ومشمس فى البحرين والكويت.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق تمتد الى أجزاء من منطقتى المدينة المنورة والرياض، فى حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة خاصةً على البحر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 – 30 كم/ ساعة تصل إلى 40 كم/ ساعة أحيانا.



الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون مشمس معظم الوقت، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة نهاراً، كما توقعت أن يكون طقس بارد والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 25° C والصغرى 08 ° C.

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الكويت

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى مملكة البحرين اليوم، سيكون معتدلاً مع بعض السحب ولكنه بارداً نسبياً خلال الليل.

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 25 مئوية.. والصغرى 17 مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 70 %.. والصغرى 25 %.



البحرين

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن حالة طقس اليوم، صحو إلى غائم جزئيا على محافظات مسقط وجنوب الشرقية والوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة على محافظة جنوب الشرقية.