بالصدفة.. علاج يقي من 90% من أنواع أمراض السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توصّل علماء من كندا والدنمارك بالصدفة لعلاج يقي من 90% من أنواع أمراض السرطان، حيث كانوا يحاولون التوصّل إلى ترياق جديد لوقاية السيدات الحوامل من الإصابة بمرض "الملاريا"، بحسب ما جاء في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.



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وكشفوا بعض تفاصيل هذا الاكتشاف المثير، أنّ أحد الكربوهيدرات الموجودة بمشيمة السيدات الحوامل -ويستخدمها طفيل الملاريا للالتصاق بها وإصابتها- هو نفسه الذي تستخدمه الخلايا السرطانية، وقاموا بتطوير بروتين يستخدمه طفيل الملاريا للالتصاق بالمشيمة، معتمداً على الكربوهيدرات، وأضافوا إليه مادة سميّة، تقتل طفيل الملاريا.

وبعد عدة تجارب أثبتت أنّ البروتين المطوّر والمادة السميّة يمكن استخدامهما لمحاربة أنواع كثيرة من السرطان، حيث يتوجّهان إلى الخلايا السرطانية قبل أنْ يهاجما الخلايا المصابة بالملاريا، حيث يمكن استخدامها للقضاء على الأورام.

ويكافح هذا العلاج 90% من أنواع السرطان مثل أورام المخ وسرطان الدم، البروستاتا، العظام، والأورام الليمفاوية، ومن المقرّر أن تبدأ التجارب على الكثير من المرضى خلال الأربع سنوات القادمة.