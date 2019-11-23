هل التململ أثناء العمل مفيد للصحّة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ارتبطت أغلب الأعمال في العصر الحديث بالجلوس أمام جهاز الكمبيوتر، وتتفاوت ساعات عمل ذلك باختلاف الأعمال. لكن من يجلسون طويلاً يتململون ويتحركون ويمطون أذرعهم وسيقانهم ويعدلون ظهورهم، وكل هذا ثبت أنه مفيد للصحة.
الأشخاص الذين لا يكفون عن التململ والحركة أثناء ساعات العمل الطويلة لا حاجة بهم للتوقف عن هذه العادة، فقد خلصت دراسة علمية إلى ان كل حركات النقر بالاصابع والإقدام والأقلام قد تكون مفيدة للصحة.
وكتب الباحثون في الدورية الأميركية للطب الوقائي ان دراسات سابقة ربطت بين الجلوس لفترات طويلة سواء امام أجهزة الكمبيوتر او التلفزيون والمشاكل الصحية حتى بين من يمارسون الرياضة. وخلصت الدراسة الجديدة الى ان كثرة التململ والحركة لدى النساء اللاتي يجلسن خمس او ست ساعات في العمل ارتبطت بتقليص مخاطر الوفاة مقارنة بمن لا يتحركن من مقاعدهن.
وحللت "جانيت كيد" من جامعة ليدز البريطانية وزملاؤها بيانات أكثر من 12 ألف امرأة عن أسلوب حياتهن ومنها الساعات التي يمكثنها جالسات بلا حراك والأوقات التي يتململن فيها وعاداتهن في ممارسة التدريبات الرياضية وفي المأكل والمشرب.
وعلى مدى الدراسة التي استمرت (12 عاما) ارتفعت مخاطر الوفاة بنسبة 30% لدى النساء الأقل تململا اللاتي يجلسن بلا حراك لمدة سبع ساعات على الاقل مقارنة بمن يجلسن خمس ساعات في اليوم.
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