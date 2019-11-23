تعرف على أضرار الولادة الطبيعية!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هناك أمور كثيرة قد تحدث للمرأة أثناء الولادة الطبيعية، قد تترك أثرا كبيرا في نفس المرأة، وتلحق بها الأذى وتجعلها تعاني لفترة بعد الولادة، وذلك على الرغم من إتفاق الجميع أن ألم الولاة الطبيعية يظل وقتها فقط ويختفي بعد ذلك.



فقد تتعرض المرأة إلى حدوث تمزق مهبلي وشق في فتحة المهبل أثناء والولادة، وهو من أكثر الأمور المؤلمة للمرأة ، لإستمرار شعورها بالألم خاصة وأن علاجه يستغرق وقتا طويلا حتى يتم الشفاء، وبحسب تعريف الأطباء له فهو عبارة عن شق جراحي مخطط على العجان وجدارالمهبل الخلفي خلال المرحلة الثانية من المخاض، بحيث يتم عمل شق بزاوية 90 درجة من الفرج باتجاه فتحة الشرج أو في زاوية جانبية تحت مخدر موضعي على أن يتم تخييطها بعد الولادة.

وحدد الأطباء المختصين الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى الشق المهبلي وهي:

- تعذر الولادة الطبيعية، ووجود خطر على الأم أثناء الولادة وارتفاع إحتمالية حدوث تمزقات، وذلك تجنب للنزيف الذي من الممكن أن يحدث للأم خلال التمزق الطبيعي.

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- قوة عضلات العجان الموجودة بين الفرج وفتحة الشرج.

- في حالة زيادة وزن الطفل عن المعدلات الطبيعية والمألوفة وكبر حجمه.

- إذا لاحظ الطبيب بطء نبض الجنين أثناء عملية الدفع.

نصائح طبية لتخفيف الألم:

- تجنب الجلوس لفترات طويلة حتى لا يتم الضغط على منطة العجان ( مكان الشق المهبلي والجرح)، واللجوء إلى الإستلقاء بمجرد الإحساس بالألم.

- الإهتمام بنظافة الجرح جيدا، وتطهيره، فبعض النساء يعتقدن أن مرحلة الخطر قد زالت بإتمام عملية الولادة، ما يقلل من اهتمامهم بالجرح وهو أمر خطير فقد يكون ذلك سببا في معاناة جديدة والإصابة بأمراض خطيرة.