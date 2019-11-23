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هل نظامك الغذائي أخطر من التدخين؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

هل نظامك الغذائي أخطر من التدخين؟

متابعات_الخليج 365

كشفت الأبحاث التي قام خبراء تغذية من بريطانيا تخص الخدمات الصحية، أن سوء النظام الغذائي يعد أكثر خطورة من التدخين في حد ذاته.

 

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وأوضح البحث أن التدخين مسؤول عن التسبب في الأمراض في البلاد بنسبة 10.8 في المئة، وسوء الحميات الغذائية مسؤولة عن الأمراض والوفيات بنسبة 10.7 في المئة.

 

وكشفت الأبحاث أن الغذاء السيء يتمثل في الأغذية التي تحتوي على سكر أو ملح مفرط، وكذلك المشروبات الغازية، والأطعمة المحفوظة، وكثرة تناول اللحوم الحمراء، وعدم تناول الخضراوات والفواكه.

 

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