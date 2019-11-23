تعرف على أقوى الأعشاب الطبيعية البديلة لأقراص الفياجرا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إنتشرت العديد من أقراص الفياجرا فى الأسواق بشكل مبالغ فيه ، و لا يعرف الكثير من مستخدمى هذه الأنواع من الأقراص أنها تسبب العديد من المخاطر الصحية على المدى البعيد.



و مع زيادة المشاكل اليومية التى يتعرض لها الكثير من الرجال ، بالإضافة إلى ضغوطات الحياه المختلفة ، أصبح معظم الرجال يتجه إلى هذه الأقراص ، على الرغم من أن البعض يعرف خطورتها جيدًا.

فيما يلى أهم الأعشاب التى تعمل بنفس مفعول الفياجرا.

1 – أعشاب العنزة

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تم إستخدام عشبة العنزة فى علاج الكثير من الأمراض على مدى سنوات طويلة ، مثل هشاشة العظام ، و علاج ضغط الدم المرتفع ، و الأهم أن هذه العشبة تعمل بمثابة الفياجرا ، حيث أنها تساعد فى تحفيز هرمونات الذكورة ، مثل هرمون التستوسترون ، و هو الهرمون المسؤول عن الأداء الجنسى.

2 – الجينسينج

تستخدم هذه الأعشاب فى الكثير من الأدوية ، فهى من الأعشاب المعروفة على مستوى العالم ، و ترجح فائدئها فى أنها تحمل على تحفيز أداء الرجال ، نظرًا لأنها تحتوى على مجموعة كبيرة من المعادن و الفيتامينات.

3 – جوزة الطيب

جوزة الطيب من الأعشاب المشهورة ، خاصة الوطن العربى ، و تتواجد بكثرة فى محلات العطارة ، حيث أن لها رائحة نفاذة تعمل على تهدئة الأعصاب ، و تعمل على إطالة الفترة بين الزوجين.