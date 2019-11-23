شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. السعودية تتسلم رئاسة اجتماعات مجموعة "قمة العشرين" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستلم المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ولأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، خلفا لدولة اليابان، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

ويعقد وزراء خارجية دول مجموعة العشرين آخر اجتماعاتهم للدورة الحالية فى مدينة ناجويا اليابانية، صباح اليوم، قبل أن تنتقل رئاسة الدورة المقبلة اليوم إلى السعودية، التى تستعد لاستضافة القمة المقبلة فى نوفمبر 2020.

وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، وصل ناجويا فى وقت مبكر، أمس، لتمثيل السعودية فى الاجتماع الذى سيكون آخر الاجتماعات الوزارية ذات الصلة برئاسة اليابان للدورة الحالية للمجموعة، وعقد الوزير السعودى عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه ومسؤولين من الدول الأخرى، استعداداً للجلسات الرسمية اليوم.

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والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أمس، فى مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، كلاً من وزير خارجية اليابان موتيجى توشيميتسو، وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، وزير خارجية جمهورية تشيلى تيودور ريبيرا، وزير خارجية جمهورية الأرجنتين خورخى فاورى، وزير الدولة فى المملكة المتحدة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا أحمد محمود طارق.

وجرت خلال اللقاءات التى عقدت على هامش اجتماع دول العشرين، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.