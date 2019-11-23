شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. سجن النساء فى جدة ينظم دورات تعليم اللغة الإنجليزية للنزيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة سجن النساء فى محافظة جدة بالمملكة السعودية، دورة للنزيلات فى مهارات اللغة الإنجليزية، قدمت لهن بالتنسيق مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم وجامعة الملك عبد العزيز.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تضمنت الدورة المهارات اللازم معرفتها قبل تعلم اللغة، وعرض أجندة خاصة بذلك، ودعم النزيلات المشاركات بالدورة بهدايا رمزية لتحفيزهن.

وفى سياق متصل، فّعلت إدارة السجن برنامج للنزيلات بعنوان "سبحانك ربى ما أعظمك"، تضمن رحلة عن فوائد حفظ القرآن الكريم والتقنيات المساعدة على ذلك وطرح نماذج للحفظ، ورحلة أخرى عن التأمل فى مخلوقات الله تعالى، وأبدت النزيلات تفاعلهن الإيجابى مع البرنامج وما قدم من أنشطة مصاحبة له. Advertisements



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