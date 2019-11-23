شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين فى البلدة القديمة بالخليل "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن مئات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين فى البلدة القديمة من مدينة الخليل، وتحديدا فى مناطق السهلة وحاجز أبو الريش وحارة الجعبرى والمنطقة الجنوبية من المدينة، مساء الجمعة.

ووفقا للوكالة، أصيب مواطنان بالرضوض والاختناق نتيجة اعتداء مستوطنين على منازل المواطنين فى منطقة حاجز أبو الريش الاحتلالى، نقلا على إثرها إلى مستشفى الخليل الحكومى للعلاج.

وكان ثمانية مواطنين أصيبوا عقب اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى وعشرات المستوطنين على سكان المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقالت مصادر طبية لــ"وفا"، إن ثمانية مواطنين أصيبوا برضوض وبالاختناق وصلوا مستشفى الخليل الحكومى، نتيجة تعرضهم للضرب ورش غاز الفلفل من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين فى حارة الجعبرى وأجزاء أخرى من البلدة القديمة بالخليل.

Advertisements

وأشارت الوكالة، نقلا عن شهود عيان، اعتداء مجموعات من المستوطنين المسلحين على المواطنين بالضرب ورش غاز الفلفل فى شوارع "الحارة التحتا" من مدينة الخليل، وأن أعدادا كبيرة من المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال، احتجزت 5 شبان فى محل تجارى قرب المحكمة بمنطقة السهلة جنوب الخليل.

وتشهد مدينة الخليل ومنطقة الحرم الإبراهيمى الشريف، منذ أمس الجمعة، عملية اقتحام واسعة من قبل مئات المستوطنين القادمين من مختلف مستوطنات الضفة الغربية لإقامة شعائر تلمودية بالحرم الإبراهيمى ومحيطه.