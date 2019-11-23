شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. الشرطة تقبض على شاب أطلق النار على معهد تعليم فى حفر الباطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات شرطة منطقة الشرقية فى السعودية، فى القبض على شاب أقدم على إطلاق النار، الخميس الماضى، على معهد تعليم خاص فى محافظة حفر الباطن "شمال شرقى السعودية"، نتيجة خلاف مع العاملين فى المعهد.

ووفقا لقناة العربية، أكد المتحدث الإعلامى لشرطة المنطقة الشرقية، أن دوريات الأمن باشرت بلاغاً عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن، لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد".

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وأضافت الشرطة أنه تم القبض على مطلق النار، وهو فى العقد الثالث من العمر، وضُبط سلاح الجريمة بحوزته، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وأكدت الشرطة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مضيفةً أن "الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها".