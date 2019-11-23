محمد بن زايد: وثائقية «تاريخ الإمارات» تُثري معرفة العالم بأمتنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن قصة الإمارات امتدت لآلاف السنين وشكلت ملامح مجتمع الدولة، الذي اتخذ من الابتكار عنواناً لمسيرته عبر التاريخ، متسلحاً بالإيمان والإصرار.

وقال سموه على «تويتر»: «قصة امتدت لآلاف السنين وشكلت ملامح مجتمع الإمارات الذي اتخذ من الابتكار عنواناً لمسيرته عبر التاريخ، متسلحاً بالإيمان والإصرار على الوحدة التي ترتكز عليها دولتنا، نثري بهذه السلسلة الوثائقية «تاريخ الإمارات» معرفة العالم بأمتنا. لكل أُمة قصة. هذه هي قصتنا».

ونشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على «تويتر» مقطع فيديو لمقتطفات من السلسلة الوثائقية التلفزيونية «تاريخ الإمارات» التي تسلط الضوء على حقب تاريخية مختلفة، وتسرد تراث الإمارات العريق، وأرفق المقطع بتغريدة: «125,000 عام من التاريخ».

من جهة أخرى، ينطلق غداً الأحد عرض السلسلة الوثائقية التلفزيونية «تاريخ الإمارات»، التي تتألف من خمسة أجزاء، على عدد من المحطات التلفزيونية المحلية في الإمارات، وتؤرخ السلسلة نحو 125 ألف سنة من تاريخ أرض الإمارات، منذ العصر الحجري القديم، وصولاً إلى قيام الاتحاد عام 1971.

وتسلط السلسة الضوء على حقب تاريخية مختلفة، وتسرد تراث الإمارات العريق، من خلال خمس حلقات حول موضوعات: «المجتمع، الابتكار، التجارة، الإيمان، والوحدة».

وقد اعتمدت سلسلة «تاريخ الإمارات» الوثائقية على مجموعة من التقنيات العصرية، مثل تكنولوجيا التصوير الحاسوبي (CGI) والتصوير بتقنية 360 درجة، كما تضمّنت عدداً من لقطات المواقع الأثرية المذهلة، في محاولة لإعادة إحياء تاريخ الإمارات العريق بأسلوب منقطع النظير.

وسيحظى المشاهدون عبر تطبيق تفاعلي مدعوم بمحتوى ثري، بفرصة الاستمتاع بتجارب الواقع الافتراضي، التي تعيد إحياء ممارسات استكشاف اللآلئ في أعماق البحار، والتجوّل بين أرجاء الصحراء الساحرة، واستكشاف موقع قصر الحصن التاريخي.

وتُعرض السلسلة الوثائقية الضخمة «تاريخ الإمارات» المؤلفة من خمسة أجزاء للمرة الأولى على عدد من المحطات التلفزيونية في الإمارات، بدءاً من 24 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني الجاري، وتُبث حلقة جديدة يومياً في التاسعة مساء حتى 28 نوفمبر.

وتؤرخ هذه السلسلة الغنية والفريدة لحوالي 125 ألف سنة من تاريخ أرض الإمارات وحضارتها، منذ العصر الحجري القديم، وصولاً إلى قيام الاتحاد عام 1971، وتسلط الضوء على حقب تاريخية مختلفة، وتسرد تراث الإمارات وتاريخها العريق، من خلال خمس حلقات حول مواضيع المجتمع، والابتكار، والتجارة، والإيمان، والوحدة.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة «إيمج نيشن أبوظبي»، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «إننا سعداء ومتحمسون لعرض هذه السلسلة الوثائقية الفريدة للجمهور، ونحن مقبلون على احتفالات اليوم الوطني. ونحن في «إيمج نيشن أبوظبي» نفتخر بهذا الإنجاز الرائع الذي قمنا من خلاله بتصوير وسرد تاريخ الإمارات العريق، وتسليط الضوء على حاضرها المشرف والمبهر من جهة، مع قيامنا بتقديم رحلة استكشاف رائدة لحضارة قديمة لم يرها المشاهدون الذين لا يعرفون منطقتنا جيداً من جهة أخرى».

سلسلة «تاريخ الإمارات» إنتاج مشترك ل«إيمج نيشن أبوظبي»، وشركة «أتلانتيك برودكشنز»، وتعاون شركاء الإنتاج أيضاً على تطوير سلسلة مؤلفة من ثلاثة أجزاء من وثائقي «تاريخ الإمارات»، تستهدف الجمهور الدولي، وهي مقدمة بصوت الممثل البريطاني جيريمي آيرونز، لتعرض عالمياً على قناة ناشيونال جيوغرافيك اعتباراً من 1 ديسمبر/‏‏كانون الأول.

وقال أنتوني جيفن، الرئيس التنفيذي، المدير الإبداعي لشركة «أتلانتيك برودكشنز»: «تشمل السلسلة حوالي 125 ألف سنة من تاريخ أرض الإمارات، إضافة إلى رؤى مهمة حول ثقافتها ومناظرها الطبيعية الفريدة.

وتُعرض السلسلة الوثائقية على «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي» وتلفزيون دبي، و«دبي ون»، و«سما دبي»، وتلفزيون أبوظبي، وقناة بينونة، وقناة الظفرة، وتلفزيون عجمان، وقناة رؤيا الأردنية.