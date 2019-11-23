نيلسون ألجرين.. الروائي ذو القلب الذهبي

في عام 1954 نشرت الكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار، رواية «المثقفون»، تناولت فيها الحياة الشخصية لفلاسفة وأصدقاء مقربين لها ولرفيقها سارتر، وتطرقت لعلاقتها مع الكاتب الأمريكي نيلسون ألجرين، وخصته بالإهداء وبعد وفاتها ظهرت رسائلها لألجرين، وتبينت تفاصيل علاقتهما.

ظل القراء يتداولون قصة حبهما ومراسلاتهما، وبحثوا عن الكاتب وأعماله، حيث إنه لم يكن معروفاً في أوروبا، ولم ينل شهرته في أمريكا إلا بعد فوزه بجائزة الكتاب الوطني للرواية في عام 1950، عن رواية «الرجل ذو الذراع الذهبية»، الصادرة عام 1949. يرى بعض النقاد أنه لولا إفصاح بوفوار عن علاقتهما، لما سمع عنه أحد إلا في نطاقٍ ضيق.

في إبريل 2019، قام كولن آشر بتصوير القصة الروائية الكاملة لحياة نيلسون ألجرين، في سيرة ذاتية ضد السياسة والثقافة الأمريكية في منتصف القرن العشرين، في كتابه «لم يكن هذا جميلًا أبداً: حياة وعمل نيلسون ألجرين». يذكر فيه أنه «لفترةٍ من الزمن، كان ألجرين من أشهر الكُتّاب في أمريكا، وأشاد به أمثال ريتشارد رايت وإرنست همنجواي، واشتهر بروايته «الرجل ذو الذراع الذهبية»، ولكن على الرغم من موهبته، تخلى عن الخيال، ووقع في الغموض وقل إنتاجه».

لا يعبأ نقاد كثيرون بأدب الرجل أو سيرته، وغالباً ما يُذكر على أنه الطرف الثاني في رسائل بوفوار، لكن آشر صوَّر ألجرين كرمزٍ للمبدع الدرامي، استخدم كتاباته لإضفاء طابع إنساني على الطبقة الدنيا في شيكاغو، كما انتقد التطرف في عهد مكارثي، وتتبع آشر تطور ألجرين كمفكر وأديب، وصداقته الوثيقة وسقوطه مع ريتشارد رايت، وعلاقته الشهيرة مع سيمون دي بوفوار، وكشف عن سبب سقوط ألجرين الفني: قرارات متهورة أدت إلى زيادة التدقيق والملاحقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وربما تسبب ذلك في انهياره العقلي.

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يصف ستيوارت مكاريل صديقه ألجرين بأنه «راديكالي»، وقف مع المُضطهَدين دون الاهتمام بأيديولوجياتهم أو انتماءاتهم السياسية طوال معظم حياته. أخبره ألجرين أنه لم ينضم أبداً إلى الحزب الشيوعي؛ كان أحد أسبابه هو التجارب السلبية التي عاشها هو وريتشارد رايت مع أعضاء الحزب ومع ذلك، لفت تورطه مع مجموعات تُعتبر «هدَّامة» خلال سنوات مكارثي انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن كانت اتهاماتهم واهية، من بينها اشتباههم في آرائه السياسية.

يرى الكاتب الأمريكي راسل بانكس أن «نيلسون ألجرين، أحد أفضل الروائيين في عصره، لا يُقرأ كثيراً هذه الأيام»، ويفترض أن سبب ذلك، هو أن أعمال ألجرين لا تأتي بالأخبار السارة، «فالعالم الذي يصفه ليس مثل عالمنا، صباحه ليس صباحاً أمريكياً.. بالطبع هو يكتب عن وقتٍ آخر ومكانٍ بعيد»، في رواية أو قصة ألجرين، تجده يتناول الازدراء والعنف والإهمال والعنصرية والجشع والسادية وكره النساء، العمال ليسوا سعداء، والكثير من المراهقات، ليس لديهن منازل ولا طعام ولا وظائف. دائماً ما يتبنى موقف المستضعفين ويدافع عنهم ويعبر عن أحلامهم.

في روايته السوداوية «الرجل ذو الذراع الذهبية»، المكان هو شوارع شيكاغو الخلفية في الأربعينات من القرن الماضي، وهي مهجورة وفقيرة ومملوءة بالمخدرات بطلها فرانكي يستخدم ذراعه القوية والسريعة كالآلة ومواهبه للعمل كموزع ورق في نادٍ سري للقمار، لكنه يحلم بأن يكون عازف (درامز) في فرقة جاز يستبد به الحزن بسبب فقره وزوجته المقعدة، فيتعاطى المخدرات كي ينسى شقاءه. تنتهي به الحال بارتكاب جريمة قتل، وبعد فراره بفترة يقرر الانتحار.

عانى ألجرين نفسياً مثل أي شخص لا يستطيع المساومة على رؤيته، لكنه استمر في كتابة الروايات، وعندما لم يستطع تحمل ذلك كتب قصاصات قصيرة من الخيال، بما في ذلك ريبورتاج وكتب السفر على الرغم من نشره كتاباً تلو الآخر، إلا أنه تم تجاهله إلى حدٍ كبير.

كان ألجرين يشبه كُتبه إلى حدٍ كبير؛ صارع طوال حياته ليبقى وفياً لمعتقداته، ينادي بأن الغرض من أي كاتب هو الوقوف في وجه السلطة، وإعطاء صوت لمن لا صوت لهم.