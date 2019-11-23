شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسيطر على كوبري السواني جنوبي طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الجمعة، أن قواته فرضت سيطرتها بالكامل على كوبري السواني جنوبي العاصمة الليبية طرابلس،مؤكداً تقدمها في عدة محاور بجنوب وغرب طرابلس، مشيراً إلى سقوط قتلى في صفوف قوات حكومة الوفاق، وغنم عدد من الأسلحة، فيما أعلنت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن جثث ما لا يقل عن ستة مهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا عُثر عليها على ساحل البحر المتوسط في ليبيا، أمس، بينما اعترض خفر السواحل الليبي 90 مهاجراً آخرين.
وأكد عضو شعبة الإعلام الحربي، المنذر الخرطوش، أن «القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية»، مشيراً إلى أن «اللواء 106 مجحفل وكتيبة العاديات تنجح في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرملة، وغنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد»، وفقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك»الروسية أمس.
وأضاف الخرطوش، أن «كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 115 مشاة تتقدمان باتجاه معسكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات المنطقة الغربية»، مشيراً إلى أن «المدفعية كانت لها الصوت الأعلى في محاور العاصمة ونجحت في تدمير تمركزات ونقاط العدو».
وأكد، أن «سلاح الجو الليبي استهدف طائرة للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محور اليرموك» والتي وفقاً له «تعد هذه الطائرة الثانية خلال ال 48 ساعة بعد استهداف طائرة تصوير في محيط مدينة ترهونة في وقت سابق».
من جهة أخرى،أعلنت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن جثث ما لا يقل عن ستة مهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا عُثر عليها على ساحل البحر المتوسط في ليبيا، أمس، بينما اعترض خفر السواحل الليبي 90 مهاجراً آخرين.
وكتبت «المنظمة الدولية للهجرة»أن المياه جرفت الجثث إلى شاطئ بلدة الخمس الساحلية .
(وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يسيطر على كوبري السواني جنوبي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.