شكرا لقرائتكم خبر عن مـصـــرع سـبـعـــة مــدنيـيــن بقذائف «متشددين» على مدينة حلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل سبعة مدنيين بقذائف أطلقتها «المجموعات الإرهابية» على مدينة حلب شمالي سوريا، وفق ما أحصى التلفزيون السوري الرسمي، في وقت قالت فيه تركيا إن 200 سوري عادوا إلى المنطقة الآمنة.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي، عن «اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على أحياء الجميلية والأعظمية وحلب الجديدة، وسيف الدولة» في مدينة حلب، ما تسبب بمقتل «سبعة مدنيين» وإصابة ثلاثين آخرين بجروح.

وتتعرض أحياء مدينة حلب التي تسيطر عليها القوات الحكومية منذ نهاية عام 2016، بين حين وآخر لقذائف تطلقها فصائل متشددة ومقاتلة تتمركز في ريف حلب الغربي المجاور لمحافظة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «أربعة من القتلى قضوا جراء قذيفة استهدفت سيارتهم في حي صلاح الدين» الواقع على أطراف المدينة الغربية.

وأفاد المرصد السوري بسقوط قتلى لم يحدد عددهم في غارة للطيران الروسي على قرية ماريان في محافظة إدلب، حيث استهدفت الغارة مبنى فدمرته تماماً. وأظهرت صور لوكالة الأنباء الفرنسية عمليات انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع التركية إن نحو 200 سوري عادوا إلى ديارهم بعد العملية العسكرية التي شنتها أنقرة ضد المسلحين الأكراد الشهر الماضي، كما أن 300 آخرين في طريق العودة إلى مناطقهم.

وذكرت الوزارة أن العائدين كانوا قد لجأوا إلى بلدة جرابلس غربي الفرات والتي أصبحت تحت السيطرة التركية خلال عملية شنتها القوات التركية في 2016. وأضافت الوزارة: «من المتوقع أنه بعد استعادة السلام والأمن في منطقة عملية نبع السلام، فإن عمليات العودة ستستمر». وأضافت أنه «في هذا الإطار فقد انطلقت 70 عائلة مؤلفة من 295 شخصاً على الطريق من جرابلس للعودة إلى منطقة تل أبيض».

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وشنت تركيا عملية «نبع السلام» في أكتوبر/‏تشرين الأول، بهدف إخراج المسلحين الأكراد من منطقة واسعة شرقي الفرات، وإنشاء منطقة يمكن أن يعود إليها اللاجئون.

يذكر أن تركيا بدأت تنفيذ عملية «التغيير الديموغرافي» في المناطق التي سيطرت عليها شمالي سوريا، وفق ما نقل المرصد السوري عن مصادر وصفها ب«المطلعة».

وأكدت مصادر المرصد السوري أنه يتم نقل عدد من سكان الشمال السوري إلى مدينة «تل أبيض» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ضمن عملية «نبع السلام» العسكرية التركية.

وبدأت القوات التركية تنفيذ عمليات نقل السوريين ممن يرغبون بالانتقال إلى تل أبيض، حيث تنطلق سيارات مرافقة يومياً في الصباح وفي المساء، بعد تسجيل أسماء الراغبين في الانتقال، ويتم نقلهم من جرابلس إلى الحدود مع تركيا، ثم إلى تل أبيض، صحبة ممتلكاتهم وأغراضهم، بحجة أنهم يعودون إلى مناطقهم الأصلية عبر تركيا، وفق ما أفادت المصادر.

وقالت المصادر «المرافقة تنطلق يومياً في الساعة 7 صباحاً، ومرة أخرى في الساعة 7 مساء، حيث يتم نقل الراغبين في الانتقال إلى تل أبيض ومرافقتهم حتى الحدود، وصولاً إلى تل أبيض، ويتركونهم هناك».

وكانت الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا الكردية، قد حذرت من أن «تركيا تعمل على تقديم مشاريع راديكالية بهدف خلق الفوضى، وكذلك العمل على تغيير هوية المناطق الأصلية عبر ممارساتها في التغيير الديموغرافي»، منتقدة صمت الأمم المتحدة.

ورأت أن تركيا «تسعى إلى تغيير هوية المناطق التي سيطرت عليها بشتى الوسائل، والعمل على توطين لاجئين ممن لديها الآن، والبالغ عددهم أكثر من 3 ملايين لاجئ بالتنسيق مع الأمم المتحدة، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية في المنطقة».

(وكالات)